Coronavirus: autorità armene, cittadini evitino viaggi non necessari all’estero

- Il ministero degli Esteri armeno ha raccomandato a tutti i cittadini del paese caucasico di astenersi dall’organizzare viaggi all’estero se non in situazioni di emergenza, a fronte della diffusione del nuovo coronavirus sul piano internazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. “In ogni caso, si raccomanda fortemente di seguire le disposizioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e di evitare assolutamente viaggi nei paesi più colpiti come Iran, Cina, Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti e una serie di paesi europei tra cui l’Italia”, si legge nella nota del dicastero, in cui si suggerisce ai “cittadini che si trovano attualmente in uno di questi paesi di contattare immediatamente l’ambasciata armena”.(Res)