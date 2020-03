Business news: ministro Petrolio iracheno, al vaglio soluzioni per contenere effetti crollo prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio iracheno, Thamer al Ghadban, ha annunciato che il governo e il dicastero stanno lavorando per trovare soluzioni per contenere gli effetti del crollo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. In una nota, il ministro ha affermato che verranno adottati “meccanismi precisi per la determinazione del prezzo del petrolio iracheno in un modo che garantisca il raggiungimento dei massimi ricavi finanziari”. Al Ghadban ha inoltre aggiunto che sono stati avviati stretti contatti sia con l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) che con i produttori al di fuori del Cartello per reagire all’attuale congiuntura del settore petrolifero che sta affrontando una nuova crisi di iperofferta affiancata ad un calo della domanda. (Irb)