Business news: presidente Libano Aoun, necessario elaborare piano ristrutturazione debito e sistema finanziario

- Il governo libanese deve elaborare un piano per la ristrutturazione del debito, piani per la ristrutturazione degli istituti di credito e realizzare le riforme finanziarie e amministrative, oltre che economiche e sociali. Lo ha detto il presidente libanese, Michel Aoun, all'inizio di una sessione di gabinetto a Baabda. In precedenza Aoun ha incontrato il primo ministro, Hassan Diab, per discutere degli ultimi sviluppi nel paese, che il 9 marzo ha dichiarato il default di fronte al pagamento degli interessi per le obbligazioni in dollari del valore di 1,2 miliardi di dollari. La sessione odierna è dedicata ad affrontare la situazione finanziaria e monetaria. Una fonte ministeriale ha riferito all'emittente "Mtv" che il Consiglio dei ministri discuterà se sottoporre al parlamento una proposta di legge sul controllo dei capitali. (Lib)