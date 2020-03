Business news: Israele, Netanyahu stanzia 2,8 miliardi di dollari per aiutare l'economia

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato un pacchetto da 2,8 miliardi di dollari per aiutare l'economia a causa dell'emergenza del nuovo coronavirus. I fondi intendono stabilizzare il sistema finanziario e consentirgli di funzionare nel pieno delle crisi per il coronavirus: "Questa è una sfida che crediamo di poter gestire", ha affermato Netanyahu. Finora in Israele si registrano 77 casi di contagio. Da settimane il paese ha interrotto i collegamenti con alcuni Stati. (Res)