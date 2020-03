Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 15 marzo, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1360m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pressione atmosferica in aumento a garanzia di tempo più stabile e asciutto sulle regioni di Nord-Ovest ma in un contesto ancora caratterizzato da nuvolosità estesa in particolare nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio tendenza a schiarite e spazi soleggiati a partire dalle zone di pianura mentre sui settori montuosi e le zone pedemontane potranno insistere ancora annuvolamenti consistenti. Tempo più soleggiato, fin dal mattino, sulla Liguria. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti in prevalenza deboli, moderati o a tratti tesi di tramontana sulla Liguria centrale con mare da poco mosso a mosso. (Rpi)