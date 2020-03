Giappone: coronavirus, confermati altri 63 nuovi casi di contagio (2)

- Ieri il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha dichiarato che il livello di diffusione del coronavirus nel paese non richiede per ora la proclamazione dello stato di emergenza. “Attualmente, il numero di infezioni è ancora in aumento. Tuttavia, l’incremento è più lento rispetto ad altri paesi in cui la diffusione del contagio sta accelerando. Data la situazione, non è necessario dichiarare uno stato di emergenza adesso”, ha detto il premier parlando in conferenza stampa. (Git)