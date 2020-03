Coronavirus: Albania chiude le frontiere al traffico passeggeri

- Le autorità albanesi hanno annunciato la chiusura dei confini nazionali per tutti i passeggeri a partire dalla mezzanotte di oggi: il provvedimento si applicherà anche ai viaggi in autobus o con la propria macchina. Lo ha annunciato il primo ministro, Edi Rama, aggiungendo che “non si potrà più entrare in Albania venendo da Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord o Grecia”. “Le frontiere rimarranno aperte per garantire la circolazione delle merci”, ha detto il premier. (Alt)