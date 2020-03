Business news: Cina, import di gas dal Kazakhstan ridotto di oltre il 20 per cento

- Il Kazakhstan ha ridotto le esportazioni di gas in Cina del 20-25 per cento, secondo quanto riferito alla stampa dal ministro dell'Energia kazako, Nurlan Nogaev. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Aki Press". "Ormai abbiamo ridotto le esportazioni di gas del 20-25 per cento. Ma anche con tale riduzione, il livello dei trasporti rimane allo stesso livello dell'anno precedente", ha affermato Nogaev. Riguardo al motivo della riduzione delle esportazioni di gas, il ministro ha affermato che è stata una richiesta delle autorità cinesi. (Cip)