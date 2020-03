Business news: Libano: la Banca centrale dispone di riserve per 22 miliardi di dollari

- Il ministro delle Finanze libanese, Ghazi Wazni, ha dichiarato che la Banca centrale del Libano dispone di riserve per 22 miliardi di dollari. Lo riferisce il sito web d'informazione libanese "Elnashra". Secondo Wazni, alla disponibilità dell'istituto centrale vanno ad aggiungersi sette miliardi di dollari di riserve in possesso degli altri istituti di credito del paese dei cedri. Il 9 marzo, il Libano è andato ufficialmente in default, dopo aver annunciato di non poter rimborsare le obbligazioni in valuta straniera pari a un valore di 1,2 miliardi di dollari. L’inadempienza del pagamento verso i creditori rappresenta l’apice di una crisi economica che il Libano attraversa già dal 2017 e acuita nel secondo semestre del 2019 a causa della progressiva erosione delle riserve di valuta estera che ha avuto un impatto sul potere d’acquisto dei cittadini. L’incremento del prezzo dei beni al consumo e l’incapacità degli importatori, che pagano in valuta estera ma ricevono i pagamenti in moneta locale, di onorare le fatture con i creditori hanno portato a un’ondata di proteste di piazza scoppiate il 17 ottobre 2019. Soltanto dodici giorni dopo l’ex primo ministro libanese, Saad Hariri, si è dimesso. Il nuovo esecutivo tecnico guidato da Hassan Diab nato lo scorso gennaio e su cui pesano decenni di discutibile gestione del sistema bancario, dopo aver dichiarato il default dovrà nelle prossime due settimane rinegoziare il debito pubblico (pari a circa 90 miliardi di dollari) e dare il via a quelle riforme impopolari, tra cui il taglio degli stipendi pubblici, la riforma delle pensioni e la revisione del sistema dell’elettricità, inefficiente e molto costoso, perché in gran parte alimentato con generatori e centrali a gasolio. (Res)