Business news: Marocco-Italia, sospesi anche i collegamenti marittimi

- La sospensione dei collegamenti marittimi tra il Marocco e l'Italia è entrata in vigore per decisione della direzione della Marina mercantile di Rabat. In una nota indirizzata alle compagnie di navigazione operanti in Marocco, la direzione della marina mercantile sottolinea che i collegamenti marittimi di trasporto passeggeri tra i porti del regno e i porti italiani sono temporaneamente sospesi, a partire da martedì 10 marzo. Questa decisione fa parte delle misure adottate dal Marocco per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. "Le compagnie di navigazione interessate devono adottare le misure necessarie per informare i passeggeri ed evitare il loro spostamento verso i porti di partenza", insiste la nota della Marina mercantile. Dopo la sospensione di tutti i voli da e per l'Italia, il governo del Marocco ha diffuso due numeri di telefono a disposizione di chiunque avesse bisogno d'informazioni. Si tratta dello 0801004747 (ministero della Sanità) e dello 00212537663300 (ministero degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero) (Mar)