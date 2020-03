Business news: Tunisia, fallita l’entrata in produzione del campo a gas Nawara

- Un guasto tecnico ha bloccato l’avvio del campo di Nawara, il più grande giacimento a gas della Tunisia entrato in funzione solo pochi giorni fa nonostante l'apertura annunciata a febbraio. La fornitura di gas naturale alla società tunisina Steg, infatti, è stata interrotta lo scorso 9 marzo dopo solo due ore e mezza di produzione a causa di un guasto imprevisto. A dirlo è stato il presidente della commissione parlamentare per l'industria, l'energia, le risorse naturali, le infrastrutture e l'ambiente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Abir Moussi: quest’ultimo ha parlato ufficialmente di “fallimento” dell’avvio delle operazioni, sottolineando che la commissione si riserva la possibilità di inviare degli esperti sul sito. Nel frattempo, il presidente e amministratore delegato della Tunisian Petroleum Activity Company (Etap) è in attesa del rapporto tecnico per valutare il motivo di questo incidente, la sua gravità e quanto tempo ci vorrà per effettuare le riparazioni. L’entrata in funzione del giacimento era stata annunciata lo scorso 5 febbraio, con un ritardo di circa due mesi rispetto alle attese. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il campo non è mai realmente diventato operativo e l'avvio della produzione è stata tentata solo martedì 9 marzo, peraltro senza successo. (Tut)