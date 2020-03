Coronavirus: Casu (Pd), grazie a Regione Lazio a Roma sanificazione Ater a Corviale

- Il segretario del Pd Roma Andrea Casu ringrazia la Regione Lazio per la sanificazione dei complessi abitativi Ater, tra cui quello di Corviale. "Tutti al lavoro - scrive Casu su Twitter - per difendere insieme Roma dal virus: a Corviale al via gli interventi di sanificazione nei complessi Ater di edilizia residenziale pubblica. Grazie alla Regione Lazio e all'assessore Massimiliano Valeriani: ai romani non servono polemiche ma interventi concreti per fermare Covid-19".(Com)