Business news: Cina, governo annuncia piano d'azione triennale per riforma imprese statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano d'azione triennale per la riforma delle imprese statali cinesi (Soe) sarà presto svelato per portare l'azione riformatrice a una nuova fase. Lo riferisce il "China Securities Journal". La Commissione statale per la supervisione e l'amministrazione delle attività ha dichiarato che sta lavorando al piano e che la chiave della riforma nel 2020 sarà il miglioramento dell'attuazione. "La riforma del secondo trimestre sarà accelerata per stare al passo con il programma, in ritardo nel primo trimestre perché colpito dall'epidemia", ha dichiarato Liu Xingguo, ricercatore presso il Dipartimento di ricerca della Confederazione cinese delle imprese. La riforma quest'anno si concentrerà sulla revisione della proprietà mista e sulla riorganizzazione, ha affermato Liu. (Cip)