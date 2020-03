Business news: Cina, produttore di cellulari Vivo lancia ricerca e sviluppo sul 6G

- Vivo, azienda cinese di telefoni cellulari, ha annunciato di aver avviato la ricerca e lo sviluppo del 6G per rispondere alle nuove sfide poste dall'esplosione dei dati. "Sebbene l'uso commerciale del 5G sia appena iniziato, Vivo ha già avviato il suo lavoro per il 6G, esplorando in anticipo la tecnologia di prossima generazione", ha affermato Qin Fei, capo dell'Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Vivo. Secondo Qin, l'esplorazione della società del 6G è ancora in una fase iniziale e l'istituto ha istituito un gruppo specializzato per dimostrare gli scenari applicativi della tecnologia di sesta generazione e ha partecipato a diverse discussioni tematiche avviate dall'industria. Qin ha affermato che la squadra collaborerà con università nazionali e straniere per ulteriori approfondimenti. Vivo è diventato il quinto produttore mondiale di smartphone nel quarto trimestre dell'anno scorso, secondo quanto riportato dalla società di ricerche di mercato Counterpoint. I dati forniti da Vivo mostrano che il numero degli utenti della sua rete ha raggiunto circa 300 milioni. (Cip)