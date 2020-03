Business news: Cina-Italia, commercio e investimenti bilaterali potrebbero vedere declino a doppia cifra

- Gli analisti prevedono che il commercio bilaterale tra Cina e Italia vedrà un declino a doppia cifra nella prima metà del 2020 e gli investimenti potrebbero diminuire di oltre il 30 per cento. Secondo quanto riferisce il "Global Times", in particolare, il commercio bilaterale sarà compromesso nel primo semestre del 2020 a causa del congelamento delle attività economiche, comprese le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e interruzioni dei trasporti dovute allo scoppio dell'epidemia di Covid-19 in entrambi i paesi. Lapo Tanzj, gestore di un'agenzia digitale per una dozzina di marchi italiani in Cina, ha dichiarato al "Global Times" che il "Made in Italy" potrebbe subire una flessione nel primo e nel secondo trimestre a causa della diffusione del virus. Nella regione industriale settentrionale della Lombardia, la più duramente colpita dal virus, le aziende stanno congelando le loro attività. "Tra le persone libere di andare al lavoro molte hanno rifiutato il che crea problemi alle aziende. Molte di esse hanno ridotto gli ordini del 50 per cento. Se tutte le aziende ordinano meno, il fatturato lordo verrà ridotto", ha riferito Tanzj. (Cip)