Business news: ministro Algeria, necessarie misure urgenti per stabilizzare mercato petrolifero

- Sono necessarie misure urgenti per stabilizzare rapidamente l'equilibrio del mercato petrolifero. Lo ha dichiarato alla stampa il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab. "L'impatto del coronavirus è stato forte sul prezzo del petrolio a livello internazionale", ha affermato, sottolinenando che "si è registrato un calo significativo della domanda di petrolio, che ha fatto crollare i prezzi fino a 35 dollari al barile". Arkab ha fatto sapere che "proseguono le consultazioni dopo la riunione di venerdì dell'Opec". "L'Algeria ha portato avanti le consultazioni fino a questa mattina tra i paesi produttori ed esportatori di petrolio, i paesi produttori e i consumatori", ha aggiunto. I paesi dell'Opec "interverranno in modo rapido per stabilizzare il mercato petrolifero", ha aggiunto, sottolineando che l'accordo di cooperazione tra Opec e non-Opec è "la soluzione migliore". (Ala)