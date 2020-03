Business news: saudita Aramco aumenterà produzione petrolifera a 12,3 milioni di barili al giorno

- La compagnia petrolifera saudita ha annunciato che aumenterà la produzione a 12,3 milioni di barili di petrolio al giorno a partire da aprile. Lo ha annunciato la stessa società, la più grande del mondo nel settore, in un comunicato stampa diffuso sul sito web della Borsa saudita Tadawul, che ha sospeso le negoziazioni del titolo della compagnia prima dell’annuncio. Secondo Aramco, l’aumento della produzione avrà “un effetto finanziario a lungo termine positivo". I prezzi del petrolio hanno registrato un crollo storico, il peggiore dal 1991. In apertura di quotazioni, il benchmark Brent ha subito un crollo del 26 per cento, a 33,49 dollari al barile, mentre il Wti è sceso del 34 per cento a 27,34 dollari al barile, raggiungendo il minimo dal 2016. I prezzi sono risaliti i a 36,32 dollari per il Brent e 33,09 dollari per il Wti. A pesare sulle quotazioni sono il calo della domanda globale di greggio a causa degli effetti del coronavirus, prima sull’economia cinese e ora su quella Europea e il fallimento dell’accordo tra Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e produttori al di fuori del cartello sul proseguimento delle politiche di tagli alla produzione. Gli investitori temono infatti che a partire dal primo aprile - data in cui terminerà l’accordo sui tagli raggiunto lo scorso anno dai due gruppi guidata da Arabia Saudita e Russia – ripartirà la corsa alla produzione per ottenere quote di mercato. Intanto, l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) ha pubblicato una previsione straordinaria, prevedendo una diminuzione della domanda di petrolio in calo di 90.000 barili al giorno nel 2020, ribaltando completamente la precedente previsione che invece stimava un aumento di 825.000 barili al giorno. (Res)