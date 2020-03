Business news: Tunisia, deficit commerciale di oltre 20 milioni di euro in due mesi con Italia e Francia

- Il coronavirus sta già avendo delle ripercussioni sull'economia della Tunisia. Il 60 per cento delle transazioni commerciali del paese nordafricano sono con la Cina, l'Italia e la Francia. Il vicepresidente della Camera nazionale delle imprese del commercio internazionale, Maher Ben Issa, ha affermato all'emittente radiofonica "Shems Fm", che in due mesi è stato registrato un deficit di 30 milioni di dinari (circa 9,5 milioni di euro) nelle transazioni commerciali con l'Italia e una diminuzione di 40 milioni di dinari (12,6 milioni di euro) nelle transazioni commerciali con la Francia. Il commercio con la Cina è sceso di circa 50 milioni di dinari (circa 18,9 milioni di euro). Maher Ben Issa ha spiegato che l'arrivo di merci dalla Cina alla Tunisia richiede circa due mesi di tempo, prevedendo che l'impatto sulle transazioni con Pechino si farà sentire soprattutto in questo mese di marzo. (Tut)