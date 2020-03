Business news: Giordania, aumento del movimento container nel porto di Aqaba a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per la zona economica speciale di Aqaba (Aseza) in Giordania ha registrato una crescita nel movimento di container nei mesi di gennaio e febbraio. Lo riferisce il portale d'informazione "Jordan Times". Su base annua, si è avuto un aumento del 13 per cento del numero di container importati e del 6 per cento dei container in partenza dal porto di Aqaba. (Res)