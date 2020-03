Business news: Vietnam, investitori stranieri ritirano quasi 150 milioni di dollari in venti giorni

- In venti giorni di contrattazioni i mercati azionari di Ho Chi Minh e Hanoi, in Vietnam, gli investitori hanno venduto azioni per 147,7 milioni di dollari netti. Le vendite sono attribuite alla preoccupazione per le prospettive al ribasso dell’economia globale a causa dell’epidemia di coronavirus. In particolare sono stati colpiti il gruppo alimentare Masan, lo sviluppatore immobiliare Vingroup, l’industria siderurgica Haa Phat e la Post And Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation. (Fim)