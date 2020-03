Business news: coronavirus, governo cinese taglia costi di servizio portuali per rafforzare ripresa imprese logistiche

- La Cina ridurrà i costi di servizio dei porti per ottimizzare l'ambiente commerciale e promuovere la ripresa del lavoro delle imprese di logistica. Lo riferisce la stampa cinese che cita una circolare emessa dal ministero dei Trasporti e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma secondo cui le tasse portuali per la sicurezza delle merci e degli impianti saranno ridotte del 20 per cento dal primo marzo al 30 giugno. (Cip)