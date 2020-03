Business news: Filippine, Cina è fornitore del 25,5 per cento delle importazioni a gennaio

- La Cina è stata il principale fornitore di beni importati dalle Filippine nel gennaio 2020, con una quota del 25,5 per cento sul totale delle importazioni nel primo mese dell'anno. Lo ha affermato l'Autorità statale filippina (Psa). Secondo i dati della Psa, i pagamenti delle importazioni dalla Cina sono ammontati a 2,37 miliardi di dollari, rispetto a 2,04 miliardi di dollari nel gennaio 2019. La Cina è stata anche il quarto partner commerciale per le esportazioni delle Filippine nel gennaio 2020 con un valore delle esportazioni di 685,58 milioni di dollari. Il commercio estero totale di merci nelle Filippine nel gennaio 2020 è stato di 15,08 miliardi di dollari, che rappresenta un incremento del 4,1 per cento rispetto ai 14,48 miliardi di dollari del commercio estero nello stesso mese dell'anno precedente. I dati della Psa mostrano che il disavanzo commerciale del paese si è attestato a 3,50 miliardi di dollari, il 10,7 per cento in meno rispetto al deficit di 3,92 miliardi di dollari a gennaio 2019. (Fim)