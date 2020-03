Business news: Cina, industria del turismo in crescita dell'undici per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 l'economia del turismo ha continuato a mantenere la sua rapida crescita, una crescita dell'undici per cento in più rispetto al 2018, con un fatturato totale di 6.630 miliardi di yuan (953, 6 miliardi di dollari) durante tutto l'anno. Lo riferisce un rapporto del settore pubblicato dall'Accademia cinese del turismo. I dati rivelano che nel 2019 i viaggi domestici hanno raggiunto i 6,06 miliardi, con un aumento dell'8,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra questi, 4,471 miliardi di viaggi sono stati effettuati da residenti urbani mentre 1,535 miliardi di viaggi sono stati effettuati da residenti rurali, che sono aumentati rispettivamente dell'8,5 e dell'8,1 per cento rispetto al 2018. Il numero totale di viaggi in entrata e in uscita ha raggiunto i 300 milioni, in aumento del 3,1 per cento rispetto all'anno precedente nel 2018. (Cip)