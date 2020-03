Business news: Tencent ottiene via libera per pubblicare due giochi Nintendo Switch in Cina

- La Cina ha dato il via libera al gigante della tecnologia Tencent Holdings per pubblicare i giochi per Nintendo Switch "Super Mario Odyssey" e "Mario Kart 8 Deluxe", portando a tre il numero di titoli concessi in licenza per la console nel più grande mercato videoludico del mondo. L'approvazione è stata pubblicata dall'Amministrazione nazionale cinese per la stampa, la pubblicazione, la radio, il cinema e la televisione sul suo sito web. L'autorizzazione cade in un momento in cui gli sviluppatori di giochi sono alla ricerca di modi per aumentare le entrate del settore. Tencent ha iniziato a vendere la console di gioco Switch nella Cina continentale a dicembre con un solo gioco, "New Super Mario Bros U Deluxe", che è stato approvato dalle autorità a ottobre. La scorsa settimana, Tencent ha dichiarato che estenderà la garanzia per Nintendo Switch acquistati in Cina di sei mesi attraverso i canali ufficiali, nel tentativo di incrementare le vendite, poiché il coronavirus ha colpito la distribuzione, la logistica, le promozioni e l'esperienza dell'utente a vari livelli. La Cina ha vietato per un decennio i giochi per console fino al 2014, quando i consumatori potevano accedere a prodotti come Switch e PlayStation di Sony solo attraverso il mercato grigio. Sony ha iniziato a vendere console PlayStation 4 in Cina nel 2015, ma si è lamentata dei limiti alle vendite dovuti alle regole di censura del paese. (Cip)