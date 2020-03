Business news: coronavirus, Adb fornirà 200 milioni di dollari per produzione forniture mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha dichiarato che metterà a disposizione 200 milioni di dollari attraverso il suo programma di finanziamento della catena di approvvigionamento per le aziende che producono e distribuiscono forniture mediche per combattere la pandemia di Covid-19. L'annuncio è arrivato in un momento in cui le aziende che producono e distribuiscono prodotti quali medicinali e dispositivi di protezione individuale sono sempre più in difficoltà mentre la domanda cresce a causa della lotta contro il coronavirus. La banca con sede a Manila ha dichiarato che il sostegno di Adb, che lavora in collaborazione con banche commerciali, fornirà a tali società in Asia e nel Pacifico un capitale circolante aggiuntivo per soddisfare l'espansione e altri requisiti. "Il supporto sarà indirizzato alle aziende della catena di fornitura che sono fondamentali per combattere il virus", ha spiegato Steven Beck, responsabile del commercio e della catena di approvvigionamento di Adb. "Stiamo cercando di supportare le aziende che vogliono aumentare la produzione e quindi devono coinvolgere i fornitori", ha affermato Beck. (Fim)