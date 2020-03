Business news: India, inflazione al dettaglio rallenta a febbraio

- L’inflazione al dettaglio in India è scesa a febbraio, per la prima volta da sei mesi. Il tasso si è abbassato al 6,58 per cento, dopo il 7,57 per cento di gennaio. Nel febbraio del 2019, tuttavia, era al 2,57 per cento. Il calo mensile è attribuito soprattutto ad alcuni generi alimentari, in particolare le verdure, il cui aumento è passato dal 50,19 al 31,61 per cento. Il tasso del 6,58 per cento è al di sopra dell’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, del quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. (Inn)