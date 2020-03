Business news: ministro egiziano El Molla, Emgf modello di pace e stabilità nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del petrolio egiziano Tarek el Molla ha dichiarato che l’East Med Gas Forum (Emgf) rappresenta un modello di successo per l'utilizzo dell'energia e per raggiungere la pace e la stabilità nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente. Parlando durante una riunione della Camera di commercio degli Stati Uniti a Washington, il ministro ha sottolineato: "La regione del Mediterraneo orientale ha avuto un ruolo centrale dopo le scoperte di giacimenti di gas. Gli Stati membri hanno già iniziato a lavorare per sfruttare questa opportunità per raggiungere interessi comuni sotto l'egida dell'Emgf". Alla tavola rotonda organizzata presso la sede della Camera di commercio degli Stati Uniti hanno preso parte il segretario all'Energia statunitense Dan Brouillette, il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz e l'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio. A metà gennaio, Egitto, Israele, Italia, Cipro e Grecia hanno firmato un accordo che trasforma il forum in un'organizzazione internazionale con sede al Cairo. (Cae)