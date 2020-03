Business news: Libano è in default, premier Diab promette una ristrutturazione del debito

- Il premier libanese Hassan Diab ha annunciato il default del paese per impossibilità di rimborsare obbligazioni in valuta straniera pari a 1,2 miliardi di dollari in scadenza il 9 marzo. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Ennahar". Diab ha annunciato che il suo esecutivo provvederà alla ristrutturazione del debito pubblico cercando soluzioni eque con i creditori. Il paese sta attraversando una crisi economica che ha portato i libanesi in piazza a manifestare dallo scorso 17 ottobre. "Il Libano sta sospendendo il rimborso del debito del 9 marzo per poter soddisfare le esigenze dei suoi cittadini. Questa decisione non è stata facile. È l'unica soluzione per proteggere l'interesse pubblico, parallelamente al lancio di un piano di riforme globale. La nostra decisione deriva dal nostro attaccamento all'interesse dei libanesi", aveva annunciato Diab nel fine settimana. (Res)