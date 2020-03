Business news: Egitto, inflazione in calo del 5,3 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Egitto è diminuita a febbraio del 5,3 per cento su base annuale. Lo rende noto l’agenzia di statistica nazionale Capmas, ricordando come a gennaio l’inflazione fosse al 7,2 per cento. Il calo dovrebbe consentire alla Banca centrale egiziana (Cbe) di tagliare il tasso d’interesse di riferimento nei prossimi giorni, mossa a lungo attesa per avviare un allentamento monetario. Il calo dei prezzi è stato determinato in particolare dalla diminuzione mensile del 5,4 per cento dei prezzi alimentari. Gli analisti si aspettano che l’inflazione in Egitto si attesti attorno al 6 per cento entro la fine dell’attuale anno fiscale, che terminerà alla fine di giugno. (Cae)