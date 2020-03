Business news: ministro Petrolio Iraq, aumentare produzione non è saggio

- Il ministero del Petrolio iracheno sostiene che i produttori di petrolio dovrebbero specificare i loro livelli di produzione, osservando che aumentare la produzione non sarà saggio a causa della situazione di iperofferta esacerbata dalla riduzione degli sconti sui prezzi del greggio saudita e degli annunci di Riad sul voler aumentare la produzione a 12,3 milioni di barili al giorno. "Non è saggio per l'Iraq immettere più petrolio nei mercati globali, che già stanno assistendo a un surplus, perché aumentare la produzione porterà a ulteriori crolli dei prezzi", ha dichiarato il portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Jihad, in una conferenza stampa. "Il crollo del prezzo del petrolio colpirà tutti i paesi produttori, compreso l'Iraq, e colpirà anche l'economia globale che soffrirà di una carenza di investimenti. Tutti i paesi dovrebbero specificare i loro livelli di produzione per assorbire l'eccesso di offerta nei mercati globali e ripristinare l’equilibrio tra domanda e offerta, che porterà a un aumento dei prezzi del petrolio", ha dichiarato Jihad. (Irb)