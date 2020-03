Business news: emiratina Adnoc pronta a immettere su mercato globale fino a 4 milioni di barili al giorno

- La compagnia emiratina Adnoc ha annunciato che è pronta ad immettere sul mercato petrolifero fino a 4 milioni di barili di petrolio al giorno a partire da aprile. In una conferenza stampa l’amministratore delegato di Adnoc, Sultan Ahmed al Jaber, ha dichiarato inoltre che l’obiettivo della compagnia nei prossimi mesi sarà quello di aumentare la sua capacità produttiva. “In linea con la nostra strategia di crescita della capacità produttiva annunciata dall’Alto consiglio per il petrolio siamo in grado di fornire al mercato oltre 4 milioni di barili al giorno ad aprile. Inoltre, accelereremo il raggiungimento del nostro obiettivo di capacità produttiva a 5 milioni di barili al giorno”, ha dichiarato Al Jaber. (Res)