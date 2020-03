Coronavirus: Gallera, recluteremo personale medico estero da Cina, Cuba e Venezuela (2)

- (segue) "I medici venezuelani che affiancheranno i nostri professionisti negli ospedali durante l'emergenza 'coronavirus' non sono legati all'attuale regime, con il quale non è in corso nessuna trattativa. Si tratta invece di operatori sanitari, esuli e autonomi, che fanno capo all'associazione 'Venezuela, la piccola Venezia Onlus' da tempo attiva nel nostro Paese, che per motivi burocratici in questo momento non possono esercitare la professione e che si mettono a disposizione del sistema lombardo per rafforzare gli organici delle nostre strutture". Lo precisa in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera (com)