Business news: Bangladesh, Camera commercio internazionale, economia non ha subito contraccolpi nel 2019

- L’economia del Bangladesh non ha subito contraccolpi l’anno scorso a causa del rallentamento globale. Lo riferisce l’ultimo bollettino trimestrale della Camera di commercio internazionale del Bangladesh (Iccb). Il paese ha chiuso l’anno fiscale 2018-19 con una crescita dell’8,15 per cento, secondo i dati della Banca asiatica di sviluppo (Adb), il tasso più alto nella regione Asia-Pacifico. L’Iccb attribuisce tale crescita all’individuazione di nuovi mercati per le esportazioni e all’attrazione di investimenti stranieri. Gli investimenti esteri diretti sono aumentati del 5,36 per cento su base annua nel periodo luglio-ottobre. Le esportazioni in tutto il 2019 hanno totalizzato 39,33 miliardi di dollari, poco più dei 39,25 miliardi del 2018. Il valore delle importazioni è sceso da 60,49 a 59,09 miliardi di dollari. (Inn)