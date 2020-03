Business news: produttore auto elettriche Byd produce 5 milioni di mascherine al giorno

- Byd, il produttore cinese di veicoli elettrici, produce cinque milioni di mascherine al giorno per combattere la pandemia di coronavirus. La casa automobilistica di Shenzhen, ha dichiarato che ha iniziato a lavorare sulla costruzione di una nuova linea di produzione di mascherine alla fine di gennaio. Byd produce anche circa 300mila contenitori di disinfettante per le mani al giorno. L'azienda ha dichiarato che fornirà mascherine ai suoi lavoratori per garantire la normale produzione e fornirà il resto alle persone di Hubei, l'epicentro del coronavirus, e agli ospedali e ai trasporti pubblici. Anche Sgmw, una joint venture con sede nel Guangxi di General Motors, Saic Motor e un partner locale, produce anche circa due milioni di mascherine al giorno. (Cip)