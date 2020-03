Business news: Non Libia, perdite per oltre 2,9 miliardi di dollari per chiusura terminal

Tripoli, 15 mar 02:00 - (Agenzia Nova) - La compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc) di Tripoli ha affermato che "la chiusura illegale delle strutture petrolifere ha causato un calo della produzione di greggio a circa 110 mila barili al giorno". Si registrano pertanto perdite finanziarie superiori a 2,9 miliardi di dollari Usa dal 17 gennaio. La Noc ha espresso, in una dichiarazione ufficiale, la sua preoccupazione per una possibile carenza di carburante nei prossimi giorni a causa del crollo della produzione locale e della sospensione delle attività della raffineria di Zawiya, oltre a "la mancanza di budget sufficienti per l'importazione di carburante". (Lit) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata