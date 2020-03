Business news: ministro saudita Abdulaziz, nessuna riunione Opec+ senza un accordo su taglio produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcuna riunione tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello (gruppo Opec+) tra maggio e giugno senza un accordo sui tagli alla produzione petrolifera. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, rispondendo alle dichiarazioni dell’omologo russo, Aleksander Novak. Il ministro russo ha infatti dichiarato che il formato dell’Opec+ non cesserà di esistere a seguito dell’ultima riunione e continuerà ad operare sulla base di quanto stabilito in precedenza, osservando tuttavia che gli sconti sui prezzi del petrolio effettuati dalla compagnia saudita Aramco hanno portato il panico sui mercati. "Non riesco a vedere l’opportunità di tenere riunioni in maggio-giugno che dimostrerebbero solo il nostro fallimento di fronte a una crisi come questa”, ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita. "In un mercato libero ogni produttore deve dimostrare la propria competitività, preservare e aumentare la propria quota di mercato", ha aggiunto il ministro saudita. (Res)