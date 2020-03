Business news: coronavirus, ministro Turismo nepalese Bhattarai annuncia incentivi per recuperare le perdite

- Il governo del Nepal è pronto a sostenere economicamente il settore del turismo colpito dall’epidemia di coronavirus e ha già chiesto agli operatori di analizzare la situazione e quantificare le perdite. Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione sul rinvio della campagna dell’anno del turismo Visit Nepal 2020, in attesa che il primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, riprenda a lavorare dopo l’intervento di trapianto renale. Lo afferma il ministro della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile, Yogesh Bhattarai, in un’intervista rilasciata al quotidiano “The Himalayan Times”. “A causa del virus molti dei nostri piani programmati sono stati pesantemente colpiti”, ammette l’esponente dell’esecutivo. “Avevamo inaugurato la campagna Visit Nepal 2020 in grande stile e fino a gennaio il settore turistico era pronto per il grande successo della campagna. Tuttavia, l’epidemia è diventata più critica da febbraio e ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo. Successivamente non abbiamo avuto altra scelta che annullare tutte le attività promozionali internazionali seguendo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ora siamo in una situazione di attesa e osservazione”, prosegue. (Inn)