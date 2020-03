Coronavirus: fonti Chigi, non si possono bloccare i trasporti ma evitare spostamenti

- Fonti di palazzo Chigi precisano che "gli spostamenti all’interno delle nostre città, strade e piazze vanno limitati ai soli motivi essenziali, alle sole esigenze realmente indifferibili, ovvero per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Queste le indicazioni dei provvedimenti adottati dal governo, consultabili sul sito istituzionale. E' il momento della responsabilità di tutti. Non si possono bloccare - osservano le fonti - tutti i trasporti, altrimenti non si riuscirebbero a garantire i servizi essenziali e ad evitare che il Paese si fermi totalmente. Per questo va fatto uno sforzo in più da parte di tutti. Anche da parte di chi lavora o studia in un’altra Regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza: non si sposti. Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti, vanno evitati questi viaggi. Proprio al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, e nell’ambito degli interventi volti alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza - concludono le fonti di palazzo Chigi - il ministero dei Trasporti ha disposto da questa sera il blocco dei treni notturni". (Rin)