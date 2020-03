Coronavirus: Anzaldi (Iv), ministero Trasporti faccia chiarezza su aeroporti Ciampino e Linate

- È necessario fare chiarezza sulle disposizioni impartite agli aeroporti di Roma Ciampino e di Milano Linate. Lo afferma il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi. "È opportuno - scrive sul suo sito Facebook il parlamentare - che dal ministero dei Trasporti qualcuno dica una parola chiara e definitiva sugli aeroporti, perché su Ciampino e Linate ci sono state disposizioni discordanti tra governo e Enac. La questione riguarda imprese che oltre a competere con il mercato oggi debbono lottare con l’emergenza Coronavirus, quindi meritano e debbono avere certezze dal Governo e non rimpalli burocratici. La attenta e sensibile Ministra De Micheli attivi gli uffici per avere delle certezze ed evitare di creare inutili disservizi e mettere in crisi inutilmente un altro settore economico". (segue) (Com)