Coronavirus: sindacati, sospeso sciopero dipendenti supermercati, domani incontro in Regione Lazio

- È stato sospeso lo sciopero indetto da Nidil Cgil di Roma e del Lazio, Felsa Cisl Lazio e Uiltemp Uil del Lazio, per i lavoratori della distribuzione alimentare proclamato dalle ore 18 di oggi 14 marzo 2020 a fine turno, "vista la convocazione di un incontro urgente da parte della Regione Lazio per la giornata di domani alle ore 11 e vista la sospensione dello sciopero indetto da Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Lazio, Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio, sospendiamo lo sciopero di tutti i somministrazione addetti alla distribuzione alimentare proclamato dalle ore 18 di oggi 14 marzo 2020 a fine turno. Allo stesso modo è sospeso lo sciopero per tutti i giorni di apertura da oggi in avanti". In una nota i sindacati spiegano infine: "Dal momento che detta sospensione è comunicata in un momento successivo all'orario di inizio dell'astensione per lo sciopero proclamato, i lavoratori che dovessero aver aderito, nell'impossibilità di ricevere per tempo la notizia della sospensione dello stesso, sono da considerarsi legittimamente autorizzati all'esercizio del diritto stesso". (Com)