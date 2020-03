Rifiuti: Comitato Valle Galeria, Tar sospende lavori per discarica Roma fino al 3 aprile

- I cittadini della Valle Galeria hanno chiesto al Tar l'emissione di un provvedimento monocratico riguardo alla realizzazione della discarica a Monte Carnevale nella Valle Galeria e il Tar ha sospeso la determinazione del 27 dicembre 2019 fino all'udienza collegiale del 3 Aprile 2020. Lo comunica il comitato Valle Galeria libera in una nota pubblicata anche su Facebook. "I lavori saranno bloccati per lo meno fino ad allora e i cittadini tirano un sospiro di sollievo e hanno di nuovo, finalmente, la sensazione di venire ascoltati e di vivere in uno Stato democratico", commenta il comitato. (Rer)