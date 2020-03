Business news: Cina, vendite auto crollate dell'81,7 per cento a febbraio

- Le vendite di auto in Cina sono crollate dell'81,7 per cento a febbraio rispetto a un anno fa, aggiungendo problemi per i produttori di automobili già alle prese con la contrazione della domanda. Lo ha riferito l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). Secondo l'associazione, le vendite di Suv, berline e minivan sono scese a 224 mila mentre le vendite totali di veicoli, compresi camion e autobus, sono diminuite del 79,1 per cento a 310mila. Le vendite sono diminuite drasticamente a causa del grave impatto dell'epidemia di coronavirus, ha affermato in una dichiarazione il Caam. Le vendite nei primi due mesi del 2020 sono diminuite del 43,6 per cento rispetto all'anno precedente, con 1,8 milioni di unità. Le vendite totali di veicoli sono scese del 42 per cento a 2,2 milioni. La domanda era già debole a causa del nervosismo dei consumatori dovuto alla guerra tariffaria con Washington; le vendite sono diminuite del 9,6 per cento l'anno scorso, il loro secondo declino annuale consecutivo. (Cip)