Coronavirus: Grimoldi (Lega), Lombardia produce da sola mascherine, orgoglioso nostra eccellenza nell'impresa

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: "La Lombardia, come annunciato dall'assessore regionale Davide Caparini, da adesso inizia a prodursi da sola le mascherine protettive con tutti i requisiti ad hoc per essere efficaci. Lo facciamo da soli perché abbiamo l'eccellenza imprenditoriale, l'eccellenza nella ricerca, penso al Politecnico e ai nostri centri specializzati, e nel campo medico e farmaceutico per fare un prodotto straordinario e farcelo da soli, senza elemosinare nulla da nessuno, per aiutare la nostra gente. Questa è la Lombardia, questo è l'orgoglio lombardo". (com)