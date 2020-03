Coronavirus: Bussolati (Pd), da esponenti lombardi della Lega polemica contro interessi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti lombardi della Lega fanno una polemica contro il governo che va contro gli interessi dei cittadini. Lo sostiene in una nota il consigliere regionale e membro della segreteria nazionale Pd, Pietro Bussolati. "Peccato che alcuni esponenti leghisti della Regione Lombardia insistano con una polemica quotidiana contro il governo mossa più dalla volontà di seguire Salvini che di affrontare la pandemia insieme con gli altri attori. Una polemica fatta contro gli interessi dei cittadini lombardi", dichiara Bussolati. "La Protezione civile - prosegue l'esponente dem - ha messo a disposizione dei cittadini la gran parte di ciò che ha a disposizione per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Gli esponenti della destra, invece, solo polemiche e siparietti che confondono l'opinione pubblica nel momento in cui serve invece collaborazione, unità e fiducia in ciò che a tutti i livelli stiamo facendo per fronteggiare la pandemia". (com)