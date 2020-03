Coronavirus: Raggi, sanificati 16 mila cassonetti rifiuti a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora a Roma sono stati sanificati circa 16 mila cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Lo riferisce in un tweet Virginia Raggi, sindaco di Roma, che spiega: "Continua l'impegno straordinario dei lavoratori di Ama per pulire strade e cassonetti, e contribuire così a contrastare la diffusione del coronavirus nella nostra città". (Com)