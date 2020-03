Coronavirus: protocollo su sicurezza su luoghi di lavoro mette d'accordo governo e parti sociali (3)

- Le forze politiche di maggioranza plaudono all’intesa. E se i deputati del Movimento cinque stelle componenti della commissione Lavoro alla Camera parlano di un "intenso lavoro" svolto dal governo, il Partito democratico con Marco Miccoli osserva come l’accordo recepisca "le preoccupazioni dei lavoratori che, insieme alle imprese, sono il motore della nostra economia e che non possiamo consentire che si inceppi o si spenga. Lo avevamo auspicato: non si lavora se non c'è sicurezza". Per i parlamentari di Forza Italia Giorgio Mulè e Renato Brunetta, FI "ha sostenuto fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus la messa in sicurezza dei lavoratori in 'prima linea' e di tutti quelli impegnati per garantire i servizi essenziali. Vinta la 'battaglia delle mascherine', salutiamo - concludono i due parlamentari - con favore l'accordo per contrastare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro". L'esecutivo sta, infine, lavorando ad un corposo pacchetto di misure, all'esame del prossimo Consiglio dei ministri, per fronteggiare le conseguenze del Covid-19. (Rin)