Coronavirus: 66 decessi in Piemonte, ricoverati due bambini

- Sono 7 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “coronavirus covid19” comunicati questa sera dall’Unità di crisi. Si tratta di 5 uomini e 2 donne: 2 della provincia di Alessandria (1 uomo e 1 donna) 3 del torinese (2 uomini e 1 donna) e 2 uomini del cuneese. Lo rende noto la Regione. Complessivamente il totale dei deceduti è di 66, di cui il 67% uomini e il 33% donne. L’età media è di 82 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 159. Sempre oggi, sono stati ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino i primi due bambini positivi al test sul coronavirus covid19. Hanno superato il migliaio i casi positivi al virus in Piemonte (il dato esatto, in fase di aggiornamento, non è al momento disponibile). Il totale dei decessi appare così ripartito per provincia di residenza: 30 ad Alessandria, 16 a Torino, 4 a Biella, 5 a Novara, 3 a Vercelli, 3 ad Asti, 4 a Cuneo, 1 nel Vco. (Rpi)