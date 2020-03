Business news: Cina, dirigenti di Trip.com si tagliano stipendi per far fronte a impatto coronavirus

- I massimi dirigenti di Trip.com, il principale operatore turistico online della Cina, rinunceranno agli stipendi a partire da questo mese, per far fronte all'impatto dell'epidemia di coronavirus. L'amministratrice delegata Jane Sun ha comunicato in una lettera interna all'azienda che assieme al presidente James Liang rinuncerà allo stipendio, mentre altri dirigenti accetteranno volontariamente tagli salariali "fino a quando la situazione non migliorerà". Gli aumenti previsti per il "personale di servizio di prima linea" proseguiranno, ma quelli per gli altri dipendenti saranno temporaneamente sospesi, si legge nella comunicazione. "In Cina, gli sforzi di prevenzione delle epidemie hanno portato a una situazione stabile, e la situazione sta già iniziando a tornare alla normalità. A livello globale, tuttavia, l'entità del suo impatto rimane da vedere", ha spiegato Sun. L'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha affermato che l'epidemia potrebbe costare al settore fino a 113 miliardi di dollari di entrate perse nel 2020. I prezzi delle azioni delle principali compagnie aeree sono crollati da quando il contagio è emerso in Cina a dicembre. Il titolo di Trip-com quotato al Nasdaq si è deprezzato del 30 per cento dalla fine di gennaio. Trip.com aveva programmato di pubblicare i dati del quarto trimestre alla fine di febbraio, ma ha rinviato la pubblicazione al 18 marzo a causa della situazione in continua evoluzione dell'emergenza sanitaria. (Cip)