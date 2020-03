Business news: cinese Pinduoduo, ricavi quarto trimestre 2019 in aumento del 91 per cento

- Pinduoduo, uno dei principali rivenditori online cinesi, ha dichiarato che i suoi ricavi negli ultimi tre mesi del 2019 hanno raggiunto 1,55 miliardi di dollari, con un aumento del 91 per cento su base annua. L'azienda ha attribuito la crescita ai suoi ricavi da servizi di marketing online, che sono aumentati a 1,39 miliardi di dollari. "Nel quarto trimestre abbiamo ulteriormente investito in vendite e marketing per favorire il coinvolgimento e attirare più utenti", ha dichiarato David Liu, vicepresidente della strategia di Pinduoduo. Liu ha aggiunto: "I nostri utenti altamente coinvolti esplorano più categorie e fanno più acquisti, guidando la domanda dei commercianti per i nostri servizi di marketing online". Nonostante molti titoli quotati negli Stati Uniti siano crollati lunedì a causa dei timori del coronavirus e del calo dei prezzi del petrolio, Pinduoduo non ha registrato un grande impatto. A partire da maggio, la società con sede a Shanghai ha rappresentato il sette per cento delle vendite di prodotti di consumo in Cina e si è classificata terza sul mercato, trascinando i concorrenti del commercio online JD.com e Alibaba Holding Group. Nel quarto trimestre, Pinduoduo ha registrato 481,5 milioni di utenti attivi mensili medi, con un incremento anno su anno del 77 per cento. (Cip)