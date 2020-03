Business news: ricerca Qima su coronavirus, compagnie internazionali valutano diversificazione fornitori

- Alcuni paesi asiatici trarranno vantaggio dalla pandemia di coronavirus perché molte compagnie internazionali sposteranno i loro ordini dalla Cina. Lo prevede una ricerca di Qima, società per il controllo della qualità con sede a Hong Kong, che ha preso in considerazione oltre 200 aziende. Metà dei rispondenti hanno riferito che stanno considerando fornitori alternativi a quelli cinesi in Vietnam, India e Bangladesh. Oltre nove imprese su dieci (il 91 per cento) ammettono di essere state colpite dall’emergenza sanitaria, quattro su dieci in modo pesante. Lo affermano soprattutto quelle più dipendenti dalle forniture cinesi, le statunitensi più delle europee. Solo il quattro per cento degli interpellati si ritiene preparato all’emergenza e quasi la metà la considera più nociva della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. (Cip)